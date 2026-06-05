Elezioni comunali | 118 città al voto 41 ballottaggi e sfida tra poli e liste civiche da Nord a Sud
In 118 città si sono svolte le elezioni comunali, con 41 comuni che torneranno al voto per i ballottaggi. Al primo turno, il centrosinistra ha ottenuto la vittoria in 37 città, mentre il centrodestra in 25 e le liste civiche in 15. Le elezioni si sono svolte da Nord a Sud, coinvolgendo diverse forze politiche e coalizioni. Le sfide principali si concentrano sui ballottaggi che decideranno alcuni dei Comuni più grandi e rappresentativi delle diverse aree del paese.
Centrosinistra avanti in 37 comuni al primo turno, centrodestra a 25, liste civiche a 15; 41 città sopra i 15mila abitanti al ballottaggio. 🔗 Leggi su Virgilio.it
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