In 118 città si sono svolte le elezioni comunali, con 41 comuni che torneranno al voto per i ballottaggi. Al primo turno, il centrosinistra ha ottenuto la vittoria in 37 città, mentre il centrodestra in 25 e le liste civiche in 15. Le elezioni si sono svolte da Nord a Sud, coinvolgendo diverse forze politiche e coalizioni. Le sfide principali si concentrano sui ballottaggi che decideranno alcuni dei Comuni più grandi e rappresentativi delle diverse aree del paese.

Centrosinistra avanti in 37 comuni al primo turno, centrodestra a 25, liste civiche a 15; 41 città sopra i 15mila abitanti al ballottaggio. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Elezioni comunali: 118 città al voto, 41 ballottaggi e sfida tra poli e liste civiche da Nord a Sud

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