Edoné riapre sabato 6 giugno, dopo mesi di chiusura. L’inaugurazione è prevista per mercoledì successivo. La riapertura è stata annunciata con una comunicazione ufficiale, sottolineando che non era scontato tornare a riprendere le attività. La data di riapertura è stata comunicata con un breve messaggio, senza dettagli aggiuntivi sulle modalità o eventuali restrizioni.

IN CITTÀ. L’attesa sta per finire. Dopo mesi di chiusura e incertezza, Edoné è pronto a ripartire, già da sabato, con l’inaugurazione fissata per mercoledì prossimo. Fino a settembre, per tutta l’estate, lo spazio giovanile di Redona, in via Gemelli, sarà gestito ancora dalla società Nutopia, che a inizio maggio ha vinto il bando del Comune di Bergamo e, in queste ultime settimane, è stata impegnata in una corsa contro il tempo per l’allestimento e la riapertura dell’area, che si animerà col consueto di mix di eventi, aggregazione e ristoro, con proposte per tutti i gusti. Il programma è particolarmente ricco, con concerti, festival, laboratori, attività sportive, progetti educativi, iniziative sociali e molto altro ancora. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Edoné riapre sabato 6 giugno: «Non era scontato»

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