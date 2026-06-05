Il Giro d’Italia femminile, che ora si chiama Giro Women ed è organizzato da Rcs Sport, ha fatto la storia del ciclismo rosa a livello mondiale. Già nel 1997 aveva aperto i confini verso il cielo: allora la pisana Fabiana Luperini, capace di vincere 5 Giri e 3 Tour, volò sullo Zoncolan, in Friuli, affrontato dal versante di Sutrio. Poi le ragazze del Giro hanno scalato senza paura il passo dello Stelvio, due volte il Mortirolo (da entrambi i versanti, Monno e Mazzo), ancora lo Zoncolan ma stavolta da Ovaro, l’ascesa più dura d’Europa, e domani ecco il Colle delle Finestre, la salita piemontese che in nemmeno vent’anni si è conquistata il palcoscenico mondiale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Ecco il terribile Colle delle Finestre: il Giro d’Italia Women scala il cielo e fa la storia

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