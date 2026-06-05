Minatori abusivi e contrabbandieri portano il virus Ebola in diverse aree, spesso nascondendo il sangue infetto in tasche e sacchi. Il contagio si diffonde attraverso contatti diretti con materiali contaminati o con persone infette, senza filtri o controlli sanitari adeguati. Le operazioni illegali di estrazione e traffico aumentano il rischio di trasmissione, coinvolgendo soggetti che operano al di fuori delle norme di sicurezza sanitaria.

Roma, 5 giugno 2026 – Anche l’ Ebola ha un miglior amico. È giallo, luccicante e da oltre 42mila anni ha intrecciato il suo inerte destino con quello dell’uomo. Tra le cause della diffusione del virus mortale che sta mettendo in ginocchio la Repubblica Democratica del Congo, infatti, c’è anche l’ oro. Nel nord-est del Paese, la remota cittadina mineraria di Mongbwalu è diventata l'epicentro di una nuova, violenta ondata epidemica. Secondo il New York Times c’è un legame netto e perverso tra ricchezza mineraria e catastrofe sanitaria: il mercato del metallo prezioso sta facendo da spalla alla diffusione del virus. Il nemico biologico. Per capire l'impatto di questa crisi, è necessario comprendere la natura del patogeno. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Ebola, la corsa all’oro spinge il contagio: così il virus viaggia nelle tasche di minatori abusivi e contrabbandieri

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