Il mondo della televisione e del teatro piange la scomparsa dell’attore di 72 anni, annunciata dalle figlie. Non sono stati forniti dettagli sulle cause della morte. L’attore, noto per ruoli in serie televisive e produzioni teatrali, era considerato un volto molto amato e riconoscibile dal pubblico. La notizia ha suscitato cordoglio tra colleghi e fan. Nessun altro dettaglio sulla sua carriera o sulla data delle esequie è stato comunicato.

Il mondo della tv e del teatro saluta uno dei volti più amati e “di casa” per intere generazioni: Anthony Head è morto a 72 anni. Attore e cantante britannico, è entrato nell’immaginario pop tra anni Novanta e Duemila grazie a Rupert Giles, mentore colto e paterno nella serie cult Buffy l’ammazzavampiri, ruolo che ha reso il suo nome immediatamente riconoscibile anche fuori dal Regno Unito. L’artista si è spento lo scorso 1 giugno nella sua casa di Bath, nel Somerset, per complicazioni legate a una polmonite. La notizia è stata resa pubblica soltanto oggi, 5 giugno, dalle figlie Emily e Daisy, anche loro attrici, dopo funerali già celebrati per sua volontà. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - “È stato un onore”. Mondo della tv in lutto, il famoso attore morto a 72 anni: l’annuncio delle figlie

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OnlyFans Star Lane V. Rogers (Blake Mitchell) Dies at 31 in Tragic Motorcycle Accident

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