Durante una puntata di Quarto Grado, Marco Poggi ha affermato di essere stato lui a commettere il fatto. Ha dichiarato di aver preferito non rivelarlo prima, ma ora si sente pronto a parlare. Gli accertamenti informatici hanno portato a verifiche su alcuni momenti vissuti nella casa nei giorni precedenti all’evento. Le indagini continuano a concentrarsi su questi dettagli, senza ulteriori commenti ufficiali o conferme.

I recenti sviluppi legati agli accertamenti informatici hanno riacceso l’attenzione su alcuni momenti specifici vissuti all’interno dell’abitazione nei giorni antecedenti al dramma. Marco Poggi non può escludere che Andrea Sempio possa essere stato da solo nella stanza della sorella Chiara, dove c’era il computer a cui i ragazzi accedevano per giocare. “Non posso escludere che io alcune volte sia andato in bagno, sia andato a prendere da bere o a far uscire il gatto e quindi lo abbia lasciato lì pochi minuti”. Secca e sicura la risposta sui video intimi tra la vittima e il fidanzato Alberto Stasi che, per chi indaga, potrebbero essere stati visti dall’indagato e aver armato il 37enne. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “È stato lui”. Marco Poggi sgancia la bomba a Quarto Grado: “Non avrei voluto dirlo, ma…”

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