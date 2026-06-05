È Pina che ha lasciato il Pd o è il Pd che ha lasciato Pina?
Pina Picierno ha iniziato la sua carriera politica con la Margherita di Francesco Rutelli prima di entrare nel Partito Democratico, fondato da Walter Veltroni. La sua storia si lega alle trasformazioni del partito, ma non ci sono dettagli specifici sul motivo della sua uscita o di un eventuale allontanamento del partito.
Pina Picierno è nata alla politica con la Margherita di Francesco Rutelli ed è entrata nel Pd “riformista” di Walter Veltroni. Dal 2007 tutto è cambiato dentro e fuori il Pd, ma con l’arrivo di Elly Schlein si è capito che il riformismo è una presenza residuale. Il Pd è impegnato nell’alleanza competitiva con il M5S. Schlein pronta a vendere l’anima per guadagnare la candidatura a premier: perderà su entrambi i fronti È fin troppo semplice chiedersi se èPina Picierno che ha lasciato il PD, oppure se è il PD che ha lasciato Pina Picierno. La questione è un po’ più complessa, e ha a che fare con il progressivo cambiamento della linea politica del partito, secondo gli osservatori più critici addirittura con il mutamento della sua stessa natura. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
La BEFANA CATTIVA ruba tutto...e ci lascia SOLO CARBONE Kevin e Emily disperati
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