Pina Picierno è nata alla politica con la Margherita di Francesco Rutelli ed è entrata nel Pd “riformista” di Walter Veltroni. Dal 2007 tutto è cambiato dentro e fuori il Pd, ma con l’arrivo di Elly Schlein si è capito che il riformismo è una presenza residuale. Il Pd è impegnato nell’alleanza competitiva con il M5S. Schlein pronta a vendere l’anima per guadagnare la candidatura a premier: perderà su entrambi i fronti È fin troppo semplice chiedersi se èPina Picierno che ha lasciato il PD, oppure se è il PD che ha lasciato Pina Picierno. La questione è un po’ più complessa, e ha a che fare con il progressivo cambiamento della linea politica del partito, secondo gli osservatori più critici addirittura con il mutamento della sua stessa natura. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - È Pina che ha lasciato il Pd o è il Pd che ha lasciato Pina?

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La BEFANA CATTIVA ruba tutto...e ci lascia SOLO CARBONE Kevin e Emily disperati

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