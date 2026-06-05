I periti incaricati dal gip di Napoli stanno acquisendo nuova documentazione nel procedimento in corso. Il collegio peritale ha richiesto ulteriori atti per approfondire l’incidente probatorio già disposto nell’ambito dell’indagine. La procedura riguarda l’analisi di elementi relativi all’incidente e si inserisce nelle attività di indagine in corso. Finora non sono state rese note altre specifiche sui documenti richiesti o sulle tempistiche di acquisizione.

Richieste di nuove acquisizioni di atti da parte del collegio peritale incaricato dal gip di Napoli Mariano Sorrentino dell' incidente probatorio disposto nell' ambito del procedimento giudiziario relativo all'omicidio colposo in concorso del piccolo Domenico Caliendo, il bimbo di quasi due anni e mezzo deceduto nell' ospedale Monaldi il 21 febbraio scorso dopo un trapianto di cuore fallito eseguito il 23 dicembre 2025. I periti acquisiranno i risultati di alcuni esami diagnostici e, su specifica richiesta dell' avvocato Francesco Petruzzi, legale della famiglia Caliendo - Mercolino, anche le comunicazioni intercorse tra l' ospedale e il Centro Nazionale Trapianti e tra il Monaldi e il Centro Regionale Trapianti, a partire dal giorno in cui è stato eseguita l' operazione. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Domenico Caliendo, i periti del gip acquisiscono nuova documentazione

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