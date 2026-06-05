Docente arrestato per violenza sessuale su bambine | si scava anche nel passato

Un docente è stato arrestato per violenza sessuale su bambine. Il consulente tecnico incaricato dal pm dovrà analizzare i dispositivi elettronici sequestrati e risalire fino all’1 gennaio 2024. È previsto un approfondimento anche sul passato dell’indagato.

BRINDISI - Il consulente tecnico nominato dal pm dovrà non solo scavare nella memoria dei dispositivi elettronici sequestrati all'indagato, ma dovrà scavare a ritroso, fino all'1 gennaio 2024. Il pm Mauron Gallone (procura di Brindisi) ha conferito oggi (venerdì 5 giugno 2026) l'incarico. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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insegnate e giornalista arrestati per violenze su minori

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