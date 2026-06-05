Diserbo nei cimiteri di Como | chiusure temporanee dal 9 al 15 giugno ecco il calendario

Dal 9 al 15 giugno, alcuni cimiteri di Como saranno chiusi temporaneamente al pubblico. La chiusura è necessaria per permettere interventi di diserbo chimico sulle pavimentazioni. La decisione riguarda specifiche aree cimiteriali e le aperture riprenderanno regolarmente dopo questa settimana. Non sono stati comunicati ulteriori dettagli sulle modalità o le eventuali ripercussioni per i servizi funebri.

Alcuni cimiteri cittadini di Como resteranno temporaneamente chiusi nei prossimi giorni per consentire l'esecuzione di interventi di diserbo chimico sulle pavimentazioni. Lo ha comunicato il Comune di Como, che ha predisposto un calendario di chiusure per permettere lo svolgimento delle attività. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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