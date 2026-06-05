Dimmi La Verità | Alberto Gusmeroli | Proposte della Lega per i contribuenti in difficoltà col fisco

Notizia in breve

Il 5 giugno 2026, è stata trasmessa una puntata di #DimmiLaVerità in cui il presidente della Commissione Attività Produttive ha presentato le proposte della Lega rivolte ai contribuenti in difficoltà con il fisco. Gusmeroli ha spiegato le iniziative previste per alleggerire il peso fiscale e sostenere chi si trova in condizioni di disagio economico. La puntata ha approfondito le misure proposte dal partito.