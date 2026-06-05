Dimmi La Verità | Alberto Gusmeroli | Proposte della Lega per i contribuenti in difficoltà col fisco
Il 5 giugno 2026, è stata trasmessa una puntata di #DimmiLaVerità in cui il presidente della Commissione Attività Produttive ha presentato le proposte della Lega rivolte ai contribuenti in difficoltà con il fisco. Gusmeroli ha spiegato le iniziative previste per alleggerire il peso fiscale e sostenere chi si trova in condizioni di disagio economico. La puntata ha approfondito le misure proposte dal partito.
Ecco #DimmiLaVerità del 5 giugno 2026. Il presidente della Commissione Attività Produttive, Alberto Gusmeroli, illustra le proposte della Lega per i contribuenti in difficoltà col fisco. Ecco #DimmiLaVerità del 4 giugno 2026. Il sindaco di Taormina Cateno De Luca a tutto campo dopo il grande successo alle elezioni amministrative. Ecco #DimmiLaVerità del 3 giugno 2026. La nostra Mirella Molinaro ci rivela i dettagli delle indagini sulla strage dei braccianti di Amendolara. Ecco #DimmiLaVerità del 2 giugno 2026. Il vicepresidente dell'Accademia Nazionale Scienze Forensi, Maurizio Capozzo, illustra le iniziative di protesta contro le intercettazioni dei colloqui tra avvocati e clienti. 🔗 Leggi su Laverita.info
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