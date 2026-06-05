Al Golden Gala Pietro Mennea, Diaz, Fabbri e Sioli hanno conquistato le vittorie nelle rispettive discipline. Diaz ha vinto la gara dei 100 metri, Fabbri quella dei 200 metri e Sioli quella dei 400 metri ostacoli. Dopo l’evento, i loro tempi sono stati inseriti nelle classifiche mondiali stagionali, posizionandoli tra i primi dieci al mondo. Le loro prestazioni rappresentano un passo importante nelle rispettive specialità.

Il Golden Gala Pietro Mennea è andato in archivio con un soddisfacente bottino di tre vittorie per l’Italia, che ha saputo recitare un ruolo da protagonista allo stadio Olimpico di Roma nella quarta tappa della Diamond League 2026 nonostante la controprestazione di Nadia Battocletti (frenata nell’avvicinamento da una brutta influenza) e la rinuncia forzata di Mattia Furlani. Il pubblico italiano ha potuto gioire per gli acuti di Andy Diaz, Leonardo Fabbri e Matteo Sioli, assistendo comunque anche ad altre performance di spessore come quella di Marcell Jacobs sui 100 o di Francesco Pernici negli 800. Soffermandoci però sui tre azzurri capaci di salire sul gradino più alto del podio, andiamo a scoprire dove si collocano nelle liste mondiali aggiornate del 2026. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Diaz, Fabbri e Sioli vincono al Golden Gala: dove si piazzano nelle liste mondiali stagionali

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Grande Italia al Golden Gala di Roma 2026: vincono Diaz, Fabbri e Sioli

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