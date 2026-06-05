Di ritorno da una festa restano a piedi in mezzo al deserto del Sahara | 49 morti di sete

Da today.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Quarantanove persone sono morte di sete nel deserto Sahara, nel nord del Niger, dopo che il loro camion si è fermato in panne in una zona a oltre 80 chilometri a ovest di Assamaka, vicino alla frontiera con Mali e Algeria. I sopravvissuti sono stati trovati in condizioni critiche, senza acqua, in un’area desertica estremamente isolata. La tragedia è avvenuta dopo il ritorno da una festa.

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Quarantanove persone sono morte di sete nel deserto Sahara, nel nord del Niger, dopo che il camion su cui viaggiavano è rimasto in panne in una zona a oltre 80 chilometri a ovest di Assamaka, località di frontiera vicino al triangolo Niger, Mali e Algeria. La notizia è stata diffusa dal. 🔗 Leggi su Today.it

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