Di ritorno da una festa restano a piedi in mezzo al deserto del Sahara | 49 morti di sete

Notizia in breve

Quarantanove persone sono morte di sete nel deserto Sahara, nel nord del Niger, dopo che il loro camion si è fermato in panne in una zona a oltre 80 chilometri a ovest di Assamaka, vicino alla frontiera con Mali e Algeria. I sopravvissuti sono stati trovati in condizioni critiche, senza acqua, in un’area desertica estremamente isolata. La tragedia è avvenuta dopo il ritorno da una festa.