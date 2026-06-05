Delitto di Garlasco Marco Poggi a Quarto Grado | Mi sono sentito in colpa troppe voci

Da tgcom24.mediaset.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il fratello di Chiara Poggi ha risposto alle ipotesi di una pista alternativa legata a un giro di pedofilia e droga, definendola pura fantasia. Marco Poggi ha anche commentato la propria esperienza, affermando di essersi sentito in colpa e di aver sentito troppe voci. La vicenda riguarda il delitto di Garlasco e le indagini successive. Nessun altro dettaglio è stato fornito riguardo alle ipotesi o alle dichiarazioni.

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Marco Poggi, fratello di Chiara, decide di rompere il silenzio dopo 19 anni e lo fa in un'intervista esclusiva firmata "Quarto Grado" per parlare, per la prima volta in tv, del delitto di Garlasco., Perché ha deciso di parlare dopo 19 anni - "Non ho mai accettato tutta l'esposizione mediatica di quello che è successo a Chiara", spiega Marco Poggi sottolineando che da quando le indagini sono state riaperte la sua figura è stata più "coinvolta" e "chiacchierata". Sulle accuse che lo hanno ferito maggiormente afferma: "Di sicuro quello di essere accusato dell'omicidio di Chiara è una cosa che difficilmente mi andrà più via, anche se ho imparato a conviverci". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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Garlasco, Marco Poggi rompe il silenzio a Quarto Grado: cosa fa oggi per vivere

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