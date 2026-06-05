Decreto lavoro | scontro su salari e welfare tra Governo e sindacati
Il governo e i sindacati si sono scontrati sul decreto lavoro, in particolare su salari e welfare. Un emendamento modificherà il calcolo dello stipendio, ma i sindacati temono che le nuove misure possano ridurre i retribuzioni sostituendole con forme di welfare. La discussione si concentra sulle modalità di calcolo e sulla possibile riduzione delle retribuzioni dirette a favore di benefici sociali. La questione rimane aperta tra le parti coinvolte.
Come cambierà il calcolo del tuo stipendio con il nuovo emendamento? Perché i sindacati temono che il welfare sostituisca la retribuzione vera? Quali rischi corrono i lavoratori con l'introduzione dei contratti pirata? Chi trarrà vantaggio dalla ridefinizione del salario giusto nel decreto??? In Breve Relatori Nisini, Rizzetto e Tenerini propongono nuovi criteri per il trattamento economico. Emendamento estende bonus assunzioni ai contratti minori con equivalenza tramite we . 🔗 Leggi su Ameve.eu
Dallo Stretto di Hormuz alla nostra solitudine | Dom 19 apr
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