Decreto lavoro | scontro su salari e welfare tra Governo e sindacati

Notizia in breve

Il governo e i sindacati si sono scontrati sul decreto lavoro, in particolare su salari e welfare. Un emendamento modificherà il calcolo dello stipendio, ma i sindacati temono che le nuove misure possano ridurre i retribuzioni sostituendole con forme di welfare. La discussione si concentra sulle modalità di calcolo e sulla possibile riduzione delle retribuzioni dirette a favore di benefici sociali. La questione rimane aperta tra le parti coinvolte.