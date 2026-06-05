Il presidente del Napoli ha dichiarato ieri di non essere così sicuro che Kevin De Bruyne rimarrà nel club. Le sue parole indicano una possibile incertezza sulla permanenza del centrocampista belga, senza specificare se ci siano trattative in corso o condizioni contrattuali da rivedere. La situazione sul futuro di De Bruyne al Napoli resta quindi aperta, con dichiarazioni che non confermano né smentiscono un addio imminente.

De Bruyne e le parole di De Laurentiis. Kevin De Bruyne e il suo futuro al Napoli. Ieri De Laurentiis è stato piuttosto chiaro. Ieri ha detto a proposito di Kdb (e anche di Lukaku): “ Le sue dichiarazioni possono essere accettabili o contestabili, dipende dai punti di vista. Vedremo quando si comincia a lavorare, ad allenarsi. Poi se dovranno andare via, andranno via. È pieno di calciatori nel mondo”. Oggi dagli studi di Sky Sport sul tema è intervenuto anche il giornalista Massimo Marianella ( aveva detto che Conte non sarebbe più stato l’allenatore del Napoli e che Italiano era uno dei due tecnici che piacevano al Napoli ). Ha detto: “Non sono così convinto che De Bruyne resterà al Napoli. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

© Ilnapolista.it - “De Bruyne, non sono così convinto che il Napoli lo terrà” (Marianella)

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

C78E51: I Thought Of Players Like De Bruyne - Trevor Gear On Guardiola's Blooding Of Young Players

Notizie e thread social correlati

“De Bruyne è solo un disturbo”, l’ex Napoli è convinto: che accusa alla dirigenza!Pierpaolo Marino, ex dirigente del Napoli, ha espresso una critica forte nei confronti dell'acquisto di Kevin De Bruyne, definendolo “solo un...

Temi più discussi: De Bruyne distrugge Conte: Felice sia andato via. L'anno scorso sono state dette certe cose, ma poi poco di tutto questo si è concretizzato; De Bruyne su Conte: 'Felice che lasci Napoli, non era necessario che restasse'; De Bruyne al veleno contro Conte: Felice se ne sia andato dal Napoli. Futuro? Serve un colloquio...; De Bruyne, che bordate a Conte: Sono contento che se ne sia andato dal Napoli, non ho mai giocato nel mio ruolo.

#Garcia, Ct Belgio: #Lukaku? Pensavo peggio, ma non sarà titolare! #DeBruyne e i problemi a #Napoli non sono… x.com

A De Laurentiis non sono piaciute le parole di De Bruyne, conferma non è scontataAurelio De Laurentiis quando parla non lo fa mai casualmente, da grande uomo di spettacolo, intrattenimento e comunicazione, riesce sempre a lanciare i messaggi giusti, al momento giusto direttamente ... msn.com

Napoli, Lukaku e De Bruyne vogliono restare: Allegri ha i suoi pilastri su cui costruire il nuovo corsoRomelu Lukaku e Kevin De Bruyne non spingono per lasciare Napoli. La permanenza dei due belgi passa però da ingaggi, ruolo tecnico e sostenibilità del monte stipendi. affaritaliani.it

Kevin de Bruyne *AGAINST* Antonio Conte: He has a very different vision of football than mine and there's no point in beating around the bush. I've never really played in my position. It is what it is. I've always given 100%. I've played enough, even after my reddit