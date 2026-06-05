Durante il forum di Davos, si sono verificati attacchi di droni, mentre alcuni delegati statunitensi sono rimasti presenti. Tra i rappresentanti americani figurano alcuni funzionari di alto livello, nonostante le tensioni. Nel frattempo, un attore statunitense noto per film d’azione ha assunto un ruolo nel ministero degli Esteri russo. La presenza di questi personaggi si inserisce in un quadro di continui scambi tra le parti.

Chi sono i rappresentanti americani presenti nonostante gli attacchi di droni?. Quale ruolo ricopre Steven Seagal nel ministero degli Esteri russo?. Perché i fratelli Tate sono stati invitati al forum di San Pietroburgo?. Come influenzerà il Sud Globale i nuovi accordi commerciali russi?.? In Breve Partecipazione di oltre 20mila persone tra cui Rodney Mims Cook jr.. Presenza di Steven Seagal come rappresentante speciale del ministero degli Esteri. I fratelli Tate partecipano nonostante i 21 capi d'accusa in Inghilterra. Gerhard Schröder presente al forum dal 2000 come possibile mediatore. Il Forum di San Pietroburgo riapre ai contatti con l’Occidente nonostante gli attacchi aerei. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Davos russa: torna l’Occidente tra attacchi di droni e delegati USA

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