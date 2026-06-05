Cugusi ha deciso di lasciare lo staff di Todde, spiegando che si tratta di una scelta di etica personale. La decisione avviene dopo cinque anni di accuse non specificate. La Presidenza di Todde dovrà ora affrontare la mancanza di un esperto tecnico nel team. La situazione ha suscitato interrogativi su come l’ente gestirà questa assenza e quali ripercussioni avrà sul lavoro futuro.

Quali sono le accuse specifiche che gravano su Cugusi da cinque anni?. Come reagirà la Presidente Todde alla mancanza di un esperto tecnico?. Perché la scelta di Cugusi mette in crisi il Campo Largo?. Chi coprirà le competenze sulla protezione civile nel nuovo staff?.? In Breve Indagine della Procura di Cagliari aperta da oltre cinque anni su Cugusi. Ruolo previsto riguardava protezione civile, terzo settore e cooperazione sociale. Cugusi guida il movimento politico Sardi in Europa. La Presidente Alessandra Todde mantiene l'incarico di assessora alla Sanità. Claudio Cugusi rifiuta l’incarico nello staff di Alessandra Todde per motivi etici legati a un’indagine in corso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cugusi rinuncia allo staff Todde: “È una scelta di etica personale

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