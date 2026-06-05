Il ministro della Difesa ha annunciato un nuovo blocco difensivo che include 13 Paesi, l’Unione Europea e la Nato, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza europea. Sono state sollevate domande su quali nazioni facciano parte di questo nucleo operativo insieme all’Ucraina e su come cambierà il ruolo degli Stati Uniti nella difesa continentale. L'iniziativa mira a coordinare le capacità militari e strategiche tra i paesi coinvolti.

Quali nazioni compongono il nuovo nucleo operativo insieme all'Ucraina?. Come cambierà il ruolo degli Stati Uniti nella sicurezza europea?. Perché la difesa deve essere separata dai fondi per sanità e scuola?. Cosa accadrà alla struttura attuale della Nato con questa proposta?.? In Breve Proposta inviata formalmente agli omologhi europei e leadership atlantica giovedì 5 giugno.. Inclusione di Turchia e Ucraina per garantire stabilità regionale e difesa continentale.. Evoluzione della Nato verso un modello globale con Giappone, India e Australia.. Distinzione tra fondi per difesa e risorse per scuole o ospedali.. Il piano di Crosetto per una difesa continentale: una nuova alleanza di 13 paesi accanto alla Nato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Crosetto propone un nuovo blocco difensivo: 13 Paesi e l’UE con la Nato

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