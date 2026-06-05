Crea un nascondiglio sotto il cruscotto e ci nasconde la droga | arrestato

Un uomo è stato arrestato dopo che la polizia ha trovato droga nascosta sotto il cruscotto di un’auto durante un controllo. Durante la perquisizione, gli agenti hanno scoperto un vano contenente cinque dosi di cocaina. L’arrestato è stato portato in commissariato e l’auto sottoposta a sequestro. La droga è stata sequestrata come prova. Nessuno è rimasto ferito durante l’intervento.

Quando i poliziotti lo fermano iniziano a perquisire l’auto. E nell’abitacolo trovano un “nascondiglio” dove erano state custodite 5 dosi di cocaina. É successo a Monza nel pomeriggio di mercoledì 3 giugno. La pattuglia riceve la segnalazione in merito a una presunta attività di spaccio. Gli. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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