Così la Croce Rossa ha perso la neutralità | da istituzione pubblica a fortino privato di Giorgia Meloni

La Croce Rossa ha subito un cambiamento di neutralità, passando da istituzione pubblica a una realtà più vicina a un’entità privata. Questo avviene in concomitanza con il passaggio di Francesco Rocca dalla presidenza nazionale della Croce Rossa e della Federazione internazionale Ifrc alla guida della Regione Lazio. La transizione ha provocato una significativa migrazione di persone coinvolte, evidenziando un legame tra i movimenti di leadership e i cambiamenti all’interno dell’organizzazione.

Il passaggio di Francesco Rocca dalla presidenza nazionale della Croce Rossa (e della Federazione internazionale Ifrc) alla guida della Regione Lazio è stato il catalizzatore di una migrazione di massa. Rocca non ha scelto solo alleati politici, ma ha preferito circondarsi dei suoi generali della. 🔗 Leggi su Today.it

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