Coppa del Mondo 2026 Gruppo K | anteprima pronostico giocatori da guardare calendario e palinsesto TV
Il Gruppo K della Coppa del Mondo 2026 include quattro squadre, tra cui una nazionale con un giocatore noto per aver partecipato a cinque edizioni del torneo. Il calendario prevede incontri tra giugno e luglio, con partite trasmesse sui principali canali televisivi sportivi. Tra i giocatori da seguire ci sono atleti di rilievo internazionale, alcuni dei quali hanno già partecipato a precedenti edizioni del torneo. La competizione si svolgerà in più città, con date e orari ufficiali disponibili sui siti ufficiali.
2026-06-05 22:06:00 Il web non parla d’altro: Anteprima del Gruppo K Cristiano Ronaldo arriva per la sua sesta Coppa del Mondo ed è ancora a caccia dell’unico trofeo che gli è sempre sfuggito. Questa storia da sola rende il Gruppo K una visione da non perdere. Ma il Portogallo ha una compagnia che vale la pena prendere sul serio. La Colombia arriva con James Rodriguez a caccia di un ultimo momento di gloria, la Repubblica Democratica del Congo torna per la prima volta in 52 anni con una squadra piena di talenti della Premier League, e gli esordienti dell’Uzbekistan – allenati niente meno che da un vincitore del Pallone d’Oro vincitore della Coppa del Mondo – sono qui per dimostrare il peso crescente dell’Asia sulla scena globale. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
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