Controlli antidroga sequestro di hashish e cocaina | doppio intervento delle forze dell’ordine

Da trentotoday.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nella serata di giovedì 4 giugno, le forze dell’ordine hanno sequestrato hashish e cocaina durante due operazioni a Bolzano. I controlli hanno portato al fermo di persone sospettate di spaccio. Durante le operazioni sono stati trovati quantitativi di droga e denaro. Le autorità hanno sequestrato anche attrezzature utilizzate per il traffico. Nessuna informazione è stata fornita sui soggetti coinvolti o sui luoghi esatti degli interventi.

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Sono state giornate impegnative quelle appena trascorse per gli agenti di polizia di Bolzano che nella serata di giovedì 4 giugno hanno eseguito un doppio intervento per contrastare un’attività di spaccio di stupefacenti.Il primo intervento, come si legge in una nota della Questura, è stato. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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