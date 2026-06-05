La Presidente della VI Commissione ha avviato un ciclo di audizioni sul contrasto al caporalato. Durante le sessioni, sono stati ascoltati rappresentanti di associazioni e organizzazioni che operano nel settore agricolo. Il focus principale è stato sulla lotta allo sfruttamento dei lavoratori e sulla promozione della legalità nelle campagne. Le testimonianze si sono concentrate sulle pratiche di sfruttamento e sulle misure di tutela esistenti.

Contrasto al caporalato: la Presidente della VI Commissione apre il confronto su sfruttamento agricolo, legalità e tutela dei lavoratori.. Il tema del contrasto al caporalato è stato al centro dei lavori della VI Commissione, che nel pomeriggio ha dedicato una seduta interamente focalizzata sulle audizioni relative allo sfruttamento del lavoro nel comparto agricolo. Un confronto ampio, che ha coinvolto istituzioni, sindacati e associazioni di categoria, chiamati a offrire un quadro aggiornato delle criticità e delle esigenze del settore. Avvio dei lavori e quadro istituzionale. La Presidente ha aperto la seduta con la lettura e l’approvazione del verbale precedente, per poi inserire all’ordine del giorno il punto dedicato alle audizioni. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Contrasto al caporalato, Santoianni guida le audizioni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Regione Toscana, la cabina di regia conferma fra le priorità il contrasto al caporalatoLa Regione Toscana ha confermato che la lotta al caporalato rimane una delle principali priorità.

Contrasto al caporalato, Albano: "Coordinamento istituzionale è priorità non rinviabile"Il coordinamento tra istituzioni nazionali, regionali e locali, forze ispettive, parti sociali e terzo settore è stato definito una priorità per...

Temi più discussi: Caporalato e sfruttamento del lavoro agricolo: Santoianni convoca per domani la VI Commissione consiliare; Caporalato, Santoianni convoca d’urgenza la VI Commissione in Regione Calabria; Caporalato e sfruttamento del lavoro agricolo: la Santoianni convoca la VI commissione consiliare; Caporalato e tutela dei migranti, il Consiglio regionale apre il confronto con sindacati e associazioni agricole.

Caporalato, Santoianni convoca d’urgenza la VI Commissione in Regione CalabriaAlla seduta prenderanno parte il Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, e il Presidente del Consiglio regionale, Salvatore Cirillo, a testimonianza dell’attenzione e della sensibilità ... cosenzapost.it

Caporalato e sfruttamento del lavoro agricolo: Santoianni convoca per domani la VI Commissione consiliareSaranno presenti ai lavori il Presidente della regione Calabria, Roberto Occhiuto, e il Presidente del Consiglio regionale, Salvatore Cirillo ... ecodellojonio.it