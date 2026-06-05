Nel sistema scolastico italiano, la questione della continuità del docente di sostegno si colloca oggi in un punto di equilibrio delicato: tra esigenze amministrative, diritti delle famiglie e, soprattutto, centralità educativa dell’alunno con disabilità. Le più recenti disposizioni normative, dal Decreto Scuola n. 1272025 alla nota operativa del marzo 2026, indicano una direzione chiara: contenere il turnover e favorire la stabilità, senza trasformare la continuità in un automatismo. L’obiettivo è ambizioso: garantire coerenza e qualità nell’azione didattica in un ambito storicamente segnato dalla precarietà, mantenendo però intatto il principio fondamentale dell’interesse superiore dell’alunno. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

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Riconferma Docente di Sostegno 2026

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