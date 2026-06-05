confindustria nautica export e innovazione al centro della convention satec 2026

Il 5 giugno, a Roma, si è svolta la convention Satec 2026, con focus su Confindustria Nautica, export e innovazione. Durante l'evento sono stati discussi temi come geopolitica, commercio internazionale, intelligenza artificiale, trasformazione delle filiere produttive, competitività industriale e nuovi mercati dell’export. Sono stati presentati approfondimenti e analisi su queste aree senza interventi di natura politica o opinioni.

Roma, 5 giu. (Adnkronos) - Geopolitica, commercio internazionale, intelligenza artificiale, trasformazione delle filiere produttive, competitività industriale e nuovi mercati dell'export. Sono questi i temi al centro della sessione pubblica della Convention Satec 2026 di Confindustria Nautica, dal titolo "Venti Globali e Correnti Digitali: il futuro dell'industria nautica. Strategie e scenari per il comparto nell'era delle tensioni globali e dei dati", realizzata con il contributo scientifico di The European House – Ambrosetti (Teha Group). L'iniziativa ha riunito a Borgo Egnazia, in Puglia, rappresentanti delle... 🔗 Leggi su Iltempo.it

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