Un uomo condannato a 23 anni di reclusione per aver ucciso la cognata sarà sottoposto a una perizia psichiatrica. La sentenza riguarda Giuseppe Caputo, che nel 2026 è stato giudicato colpevole del delitto. La perizia è prevista per valutare lo stato mentale dell’imputato. La decisione è stata presa nel corso di un procedimento giudiziario. La data della perizia non è stata ancora comunicata.

Nova Milanese (Monza Brianza), 5 Giugno 2026 – Sarà sottoposto a una nuova perizia psichiatrica, il 63enne che il 24 ottobre 2024 ha ucciso con 13 coltellate la cognata Giovanna Chinnici, 63 anni, sul pianerottolo della loro abitazione in via Magellano a Nova Milanese dopo che la donna era intervenuta per difendere dai fendenti la figlia Greta, 28 anni. Lo ha deciso oggi la Corte di Assise di Appello di Milano dopo avere risentito in aula il perito psichiatrico nominato dalla Corte di Assise di Monza, che aveva ritenuto l'imputato parzialmente incapace di intendere e di volere per disturbo delirante di tipo persecutorio e il consulente psichiatrico nominato dalla Procura di Monza, che invece aveva concluso per l'infermità totale di mente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Condannato a 23 anni per aver ucciso la cognata Giovanna Chinnici: ora Giuseppe Caputo sarà sottoposto a perizia psichatrica

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