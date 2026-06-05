Comunicato Stampa | ViviBook lancia gli AudioBook AI con 1 anno di anticipo rispetto alla roadmap
ViviBook ha annunciato il lancio degli Audiobook AI, previsto inizialmente tra un anno secondo la roadmap. La piattaforma offre contenuti audio realizzati con intelligenza artificiale, che saranno disponibili a partire dal prossimo mese. La società ha comunicato di aver sviluppato la tecnologia in anticipo rispetto ai piani originali. L’evento si è svolto in California, con dettagli tecnici e commerciali condivisi durante una conferenza.
Silicon Valley (USA), 05.06.2026 – La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Bruno Editore. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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