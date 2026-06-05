ViviBook ha annunciato il lancio degli Audiobook AI, previsto inizialmente tra un anno secondo la roadmap. La piattaforma offre contenuti audio realizzati con intelligenza artificiale, che saranno disponibili a partire dal prossimo mese. La società ha comunicato di aver sviluppato la tecnologia in anticipo rispetto ai piani originali. L’evento si è svolto in California, con dettagli tecnici e commerciali condivisi durante una conferenza.

Silicon Valley (USA), 05.06.2026 – La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Bruno Editore. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Comunicato Stampa: ViviBook lancia gli AudioBook AI con 1 anno di anticipo rispetto alla roadmap

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