Comunicato Stampa | COMUNICATO STAMPA CIDIM; LUNEDI' 8 GIUGNO L' OPERA ITALIANA IN CONCERTO A RABAT

Notizia in breve

Lunedì 8 giugno, un concerto di musica italiana si terrà a Rabat. L’evento coinvolgerà artisti italiani e si svolgerà in una sala pubblica della capitale marocchina. La manifestazione è organizzata da un’associazione culturale e mira a promuovere la musica italiana all’estero. L’ingresso è gratuito e aperto al pubblico. Non sono stati comunicati dettagli sul programma o sugli artisti coinvolti.