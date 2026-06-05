Comunicato Stampa | COMUNICATO STAMPA CIDIM; LUNEDI' 8 GIUGNO L' OPERA ITALIANA IN CONCERTO A RABAT

Da iltempo.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Lunedì 8 giugno, un concerto di musica italiana si terrà a Rabat. L’evento coinvolgerà artisti italiani e si svolgerà in una sala pubblica della capitale marocchina. La manifestazione è organizzata da un’associazione culturale e mira a promuovere la musica italiana all’estero. L’ingresso è gratuito e aperto al pubblico. Non sono stati comunicati dettagli sul programma o sugli artisti coinvolti.

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