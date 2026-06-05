Domenica e lunedì si terranno i ballottaggi per le elezioni comunali, chiudendo così l’ultima tornata di amministrative. Sono ancora da assegnare 41 Comuni con più di 15.000 abitanti, tra cui sei capoluoghi di provincia. Questi elettori saranno chiamati a votare per scegliere il nuovo sindaco, con le urne aperte in due giornate.

Domenica e lunedì si terranno i ballottaggi con cui si chiuderà l’ultima tornata di amministrative. Restano da assegnare ancora 41 Comuni sopra i 15mila abitanti, sei dei quali sono capoluoghi. Si tratta di Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata, Trani. Ma c’è anche un Comune su cui i fari sono puntati, benché non capoluogo: Vigevano (Pavia), il comune più popoloso chiamato al voto in Lombardia. Al primo turno la più votata è stata Rossella Buratti, candidata del centrosinistra sostenuta dall’intero campo largo, con il 34,31%, dieci punti in più di Paolo Previde Massara, appoggiato da Forza Italia e Lab 27029, fermatosi al 24,38%. L’ala riformista sogna di tornare a occupare la poltrona di primo cittadino nella città ducale dopo 40 anni. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Comunali alla prova dei ballottaggi: sei capoluoghi tornano alle urne

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