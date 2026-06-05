La proposta di legge sul fine vita è stata bocciata ancora una volta in Parlamento. La discussione si è protratta per settimane, con numerosi rinvii e passaggi tra le commissioni. Durante l’ultima seduta, non è stata raggiunta la maggioranza necessaria per approvare il testo. Nessuna modifica è stata apportata al testo originale, e la legge è rimasta ferma tra le opposizioni e le maggioranze.

La discussione è stata continuamente ritardata con estenuanti passaggi parlamentari, e anche con l'ostruzionismo di un illustre scienziato Anche questo parlamento, come tutti i precedenti, non approverà una legge sul cosiddetto “fine vita”, il modo in cui vengono chiamate le questioni e le scelte legate al periodo immediatamente precedente alla morte. Lo si è saputo con certezza questa settimana, con il rinvio alle commissioni Giustizia e Affari sociali del Senato dell’ultima proposta di legge sul tema, portata avanti dal senatore del PD Alfredo Bazoli. Il rinvio può sembrare un tecnicismo: significa che la proposta è stata inviata alle... 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Come è stata affossata per l’ennesima volta una legge sul fine vita

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