Cobolli-Zverev | orario e dove vedere in tv la finale del Roland Garros Precedenti e montepremi in palio

Da ilmessaggero.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La finale del Roland Garros vedrà in campo Flavio Cobolli e Alexander Zverev. La partita si svolgerà domenica e sarà trasmessa in diretta televisiva. Cobolli, tennista italiano, cerca di conquistare il suo primo titolo in un torneo del Grande Slam. Zverev, tedesco, parte come favorito. Il montepremi totale del torneo è di circa 49 milioni di euro, con premi per i finalisti. I precedenti tra i due giocatori non sono numerosi.

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