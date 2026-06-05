Cobolli | Quando Arnaldi è venuto da me ho quasi pianto

Durante una conferenza stampa, Flavio Cobolli ha rivelato che quando Matteo Arnaldi gli si è avvicinato, si è sentito molto emozionato, arrivando a quasi piangere. La semifinale di Roland Garros non si è giocata perché Cobolli si è ritirato a causa di un virus. L'evento ha coinvolto i due tennisti in un confronto pubblico, evidenziando le emozioni legate alla partita annullata. La comunicazione è avvenuta dopo la cancellazione dell’incontro a causa delle condizioni di salute di Cobolli.

Un estratto della conferenza stampa congiunta di Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli dopo la semifinale del Roland Garros non disputata per il ritiro del secondo a causa di un virus. "A cena ho iniziato ad avere male di stomaco. Mi sono svegliato all'una ho vomitato. Ho provato a dormire ma non dormivo. Alle sei del mattino ho vomitato di nuovo. Stavo male. Abbiamo chiamato il dottore in camera. È difficile da accettare ma è così", ha detto Arnaldi. Cobolli ha raccontato: "Quando Matteo è venuto da me ho quasi pianto". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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