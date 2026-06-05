Cobolli e Arnaldi insieme in conferenza Matteo | Proprio non ce l' ho fatta Flavio | Sei un esempio

Da gazzetta.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La tanto attesa semifinale tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi al Roland Garros non si giocherà. Il ligure ha dato forfeit pochi minuti fa a causa di un virus che lo ha letteralmente steso e ha mandato in finale Flavio Cobolli. Subito dopo l’annuncio i due azzurri si sono presentati insieme in conferenza stampa. “Non so da dove cominciare - ha detto Arnaldi - la notte scorsa ho iniziato ad avere problemi di stomaco. Non sono riuscito a dormire, ho vomitato molto e chiamato il medico stamattina presto ma non c’è stato niente da fare. Non ce l’avrei fatta a stare in campo e ho dovuto rinunciare. Mi dispiace molto perché ero davvero felice di come stava andando”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Cobolli e Arnaldi insieme in conferenza. Matteo: "Proprio non ce l'ho fatta". Flavio: "Sei un esempio"
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