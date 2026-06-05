La tanto attesa semifinale tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi al Roland Garros non si giocherà. Il ligure ha dato forfeit pochi minuti fa a causa di un virus che lo ha letteralmente steso e ha mandato in finale Flavio Cobolli. Subito dopo l’annuncio i due azzurri si sono presentati insieme in conferenza stampa. “Non so da dove cominciare - ha detto Arnaldi - la notte scorsa ho iniziato ad avere problemi di stomaco. Non sono riuscito a dormire, ho vomitato molto e chiamato il medico stamattina presto ma non c’è stato niente da fare. Non ce l’avrei fatta a stare in campo e ho dovuto rinunciare. Mi dispiace molto perché ero davvero felice di come stava andando”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Cobolli e Arnaldi insieme in conferenza. Matteo: "Proprio non ce l'ho fatta". Flavio: "Sei un esempio"

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MAGICO ARNALDI vince in cinque con Collignon e passa agli ottavi| HIGHLIGHTS | ROLAND GARROS 2026

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Flavio Cobolli contro Matteo ArnaldiLa semifinale del Roland Garros 2026 si svolgerà al Philippe-Chatrier di Parigi e vedrà affrontarsi due italiani, Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi.

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Temi più discussi: Cobolli e Arnaldi, così uguali e così diversi: a Parigi una semifinale nel segno nell’amicizia; Roland Garros 2026, un italiano in finale: la favola (e la semifinale) di Arnaldi e Cobolli: dall'Under 14 a Parigi. Berrettini si ritira in lacrime: Triste e deluso; Roland Garros, in chiaro sul Nove alle 19 la semifinale Arnaldi-Cobolli. Le altre partite e dove vederle; Cobolli e Arnaldi sono in semifinale a Parigi. Ma che sfortuna Berrettini: ancora un infortunio.

Cobolli e Arnaldi insieme in conferenza. Matteo: Proprio non ce l'ho fatta. Flavio: Sei un esempioLa tanto attesa finale tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi al Roland Garros non si giocherà. Il ligure ha dato forfeit pochi minuti fa a causa di un virus che lo ha letteralmente steso e ha mandato in ... gazzetta.it

#Arnaldi: #Cobolli? Siamo buoni amici, ci alleniamo spesso insieme. Abbiamo giocato tanto fin da quando avevamo 11-12 anni, quindi ci conosciamo molto bene. Sarà sicuramente una partita dura. Abbiamo giocato entrambi tante partite, io forse un po’ di pi x.com

Matteo Arnaldi ha un virus, si ritira: Stavo mal da ieri sera, difficile da accettare. Cobolli in finale al Roland Garros: felice e triste insieme. Affronterà ZverevManca pochissimo all'attesa sfida tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi, match valido per la semifinale del Roland Garros. Il torneo parigino ha visto una grande affermazione dei ... ilmessaggero.it

Tiafoe sbaglia uno smash e concede ad Arnaldi un 3° Match Point (che trasforma) dopo la sua difesa incredibile reddit