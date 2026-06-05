Cicloscalata Gressan-Pila | in gara i titoli di Campione regionale

Notizia in breve

La cicloscalata Gressan-Pila si svolge con l’obiettivo di assegnare i titoli di Campione regionale. La gara prevede la sfida per battere il record di Wladimir Cuaz sui 19 km. Sono in palio anche i titoli di campione regionale della Montagna in diverse categorie. La competizione coinvolge atleti di varie fasce di età e livello, con attenzione alle performance individuali e ai record da battere.