Cicloscalata Gressan-Pila | in gara i titoli di Campione regionale
La cicloscalata Gressan-Pila si svolge con l’obiettivo di assegnare i titoli di Campione regionale. La gara prevede la sfida per battere il record di Wladimir Cuaz sui 19 km. Sono in palio anche i titoli di campione regionale della Montagna in diverse categorie. La competizione coinvolge atleti di varie fasce di età e livello, con attenzione alle performance individuali e ai record da battere.
Chi riuscirà a battere il record di Wladimir Cuaz nei 19 km?. Quali categorie vinceranno il titolo di Campione regionale della Montagna?. Come influenzerà il passaggio del Giro d'Italia la sfida verso Pila?. Quanto tempo serve per superare il primato femminile di Simona Massaro?.? In Breve Partenza domenica 7 giugno ore 10:00 dalla località la Borettaz di Gressan.. Percorso di 19 chilometri con arrivo a Pila a 1850 metri di quota.. Record maschile di Wladimir Cuaz fissato a 51 minuti e 05 secondi nel 2018.. Primato femminile di Simona Massaro stabilito con il tempo di 56 minuti e 43 secondi.. La strada per Pila torna ad accogliere i ciclisti con la 22ª edizione della Cicloscalata Gressan-Pila. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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