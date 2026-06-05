Cibo sospetto alla mensa della scuola dell' infanzia | polpette maleodoranti avviati controlli

Polpette dall’odore sgradevole sono state servite ai bambini di una scuola dell’infanzia. Il Comune ha avviato controlli dopo una segnalazione del personale docente sulla qualità del cibo. Le verifiche sono in corso per accertare eventuali irregolarità. Non sono stati comunicati ulteriori dettagli sulla provenienza o sulle condizioni del cibo. La scuola ha sospeso temporaneamente la somministrazione delle polpette in attesa degli esiti delle analisi.

Polpette dal cattivo odore servite ai bambini della scuola dell'infanzia. È quanto sarebbe accaduto a Meta, dove il Comune ha avviato le verifiche dopo una segnalazione arrivata dal personale docente sulla qualità del pasto somministrato agli alunni.La comunicazione è arrivata ieri, poco dopo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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