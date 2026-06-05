Chiusura del ponte Minissale | Vasta ScN | Agevolare il traffico per i residenti dei comuni limitrofi
La chiusura del ponte Minissale sulla strada statale 114, prevista fino al 27 febbraio 2027 per lavori di manutenzione, sta causando disagi al traffico. Sud Chiama Nord ha richiesto la gratuità dei caselli autostradali per i residenti dell’area ionico-etnea, al fine di agevolare gli spostamenti durante il periodo di chiusura. La richiesta mira a ridurre i disagi causati dalla chiusura prolungata.
La chiusura del Ponte Minissale lungo la strada statale 114 Orientale Sicula, prevista fino al 27 febbraio 2027 per lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza, spinge Sud Chiama Nord a chiedere la gratuità dei caselli autostradali per i residenti dell'area ionico-etnea. Il partito. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
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