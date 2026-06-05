Il Napoli sta valutando l'acquisto di Richard Rios, centrocampista colombiano del Benfica, come possibile rinforzo per la mediana. Il nome del giocatore è in cima alla lista di acquisti del club, in caso di partenza di Frank Anguissa. Rios è considerato un potenziale sostituto in caso di cessione del mediano camerunese. La società sta monitorando attentamente la situazione per definire eventuali trattative.

Richard Rios al Napoli non è più solo una suggestione. Il centrocampista colombiano del Benfica è il nome in cima alla lista di Manna per rinforzare la mediana, soprattutto se Frank Anguissa dovesse partire. E i tifosi azzurri lo conoscono già fin troppo bene: con la maglia del Benfica, in questa stagione, gli ha segnato e fornito un assist in Champions League. Ecco l'identikit completo. Dal futsal al Palmeiras: la carriera di Richard Rios Nato il 2 giugno 2000 a Vegachí, in Colombia, Rios ha una storia di riscatto: cresciuto povero, è arrivato in Brasile "con uno zaino" inseguendo il sogno del professionismo. Parte dal futsal, poi il... 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Chi è Richard Rios, il colombiano che il Napoli segue per il dopo-Anguissa: l’identikit

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RIVOLUZIONE NAPOLI! Chi sono Joao Gomes e Richard Rios Ecco come il Napoli cambierà faccia!

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Chi è Richard Ríos: carriera, caratteristiche tecniche e la trattativa con il Napoli per il centrocampista colombiano del BenficaRichard Ríos Montoya, 25 anni, è un centrocampista colombiano che attualmente gioca con lo SL Benfica.

Temi più discussi: NAPOLI, SPUNTA RICHARD RIOS PER IL CENTROCAMPO: RESTA VIVA ANCHE LA PISTA RABIOT; Il Napoli tenta il colpaccio milionario a centrocampo: Richard Rios del Benfica; Calciomercato Napoli: gli azzurri tentano un centrocampista del Benfica. È il nome più gradito a Manna; Nicolato: Richard Rios vale 30 milioni. Il calcio italiano? È rimasto agli anni ’90.

Progetto Napoli Per Anguissa futuro incerto al Napoli e Manna dovrà decidere sul Camerunense che se in uscita aprirebbe a Richard Rios (26 anni) centrocampista Colombiano del Benfica. Anguissa non è più lo stesso dopo l’infortunio e a Castel Volturno si x.com

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Richard Rios è il figlio di Shakira? La leggenda metropolitana e cosa c’è di veroLei è Shakira: cantautrice colombiana, popstar internazionale, regina della musica latina, ex di Piqué. Non ha bisogno di grosse presentazioni. Lui è Richard Rios: è nato nel 2000 a Vegachí, Colombia. deejay.it