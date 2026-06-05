Chi è Richard Rios il colombiano che il Napoli segue per il dopo-Anguissa | l’identikit

Da ilnapolista.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Napoli sta valutando l'acquisto di Richard Rios, centrocampista colombiano del Benfica, come possibile rinforzo per la mediana. Il nome del giocatore è in cima alla lista di acquisti del club, in caso di partenza di Frank Anguissa. Rios è considerato un potenziale sostituto in caso di cessione del mediano camerunese. La società sta monitorando attentamente la situazione per definire eventuali trattative.

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Richard Rios al Napoli non è più solo una suggestione. Il centrocampista colombiano del Benfica è il nome in cima alla lista di Manna per rinforzare la mediana, soprattutto se Frank Anguissa dovesse partire. E i tifosi azzurri lo conoscono già fin troppo bene: con la maglia del Benfica, in questa stagione, gli ha segnato e fornito un assist in Champions League. Ecco l'identikit completo. Dal futsal al Palmeiras: la carriera di Richard Rios Nato il 2 giugno 2000 a Vegachí, in Colombia, Rios ha una storia di riscatto: cresciuto povero, è arrivato in Brasile "con uno zaino" inseguendo il sogno del professionismo. Parte dal futsal, poi il... 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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