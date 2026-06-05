ChatGPT | arriva Dreaming la memoria automatica che impara da te

Arriva Dreaming, il nuovo sistema di memoria automatica di ChatGPT che impara dalle interazioni degli utenti. La tecnologia sarà in grado di distinguere tra abitudini passate e attuali, memorizzando automaticamente alcune informazioni personali. Tuttavia, non sono stati forniti dettagli specifici su quali dati verranno raccolti o come verranno gestiti. La funzione mira a migliorare le risposte personalizzate, ma le modalità di conservazione e utilizzo delle informazioni restano ancora da definire.

Come farà ChatGPT a distinguere tra le tue abitudini passate e attuali?. Quali informazioni personali potrà memorizzare automaticamente il nuovo sistema Dreaming?. Come potrai correggere o eliminare i dati salvati nel tuo profilo digitale?. Perché questa tecnologia diventerà accessibile anche agli utenti con piano gratuito?.? In Breve Costi computazionali ridotti di 5 volte rispetto alle versioni precedenti. Rilascio graduale previsto nelle prossime settimane dopo il debutto negli USA. Evoluzione dal modello di memoria manuale introdotto nell'aprile 2024. Sistema basato sulla prima versione automatica testata nell'aprile 2025. OpenAI introduce Dreaming per rendere la memoria di ChatGPT dinamica e automatica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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