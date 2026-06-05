Il sindaco ha annunciato la composizione della nuova giunta comunale, con nomine pubblicate questa mattina. La squadra comprende assessori riconfermati e nuovi membri, ai quali sono state assegnate le rispettive deleghe. Alcuni consiglieri comunali hanno ricevuto incarichi specifici. Il sindaco ha definito la squadra come forte e coesa.

Il sindaco Enzo Guida ha ufficializzato la nuova giunta, tra riconferme e volti nuovi. Con i decreti pubblicati questa mattina, il primo cittadino ha nominato gli assessori e assegnato le deleghe, attribuendo incarichi anche ad alcuni consiglieri comunali. Cesa, nominata la giunta comunale. Sindaco Guida: "Squadra forte e coesa" Il ruolo di vicesindaco sarà ricoperto da Giusy Guarino, alla quale vanno le deleghe al Personale, alle politiche di inclusione territoriale, alle politiche sociali, all’Infanzia, alla Digitalizzazione e al Pnrr. Torna in giunta Alfonso Marrandino, che si occuperà di Ambiente, Transizione ecologica, Polizia locale, Viabilità e trasporti, Protezione civile, osservatori ambientali, sicurezza del territorio e sicurezza sui luoghi di lavoro. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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