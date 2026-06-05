Centri estivi ad Arezzo | Bernardini risponde alle polemiche sui costi

Il Comune di Arezzo ha risposto alle polemiche sui costi dei centri estivi, spiegando come vengono determinati i prezzi e l’accesso ai sussidi. Le attività sono accessibili a partire da tariffe variabili, calcolate in base all’indicatore ISEE delle famiglie. I nuovi sussidi prevedono contributi differenziati in relazione alla situazione economica, con l’obiettivo di favorire la partecipazione delle famiglie con redditi più bassi.

Quanto costano realmente le attività estive per le famiglie aretine?. Come funzionano i nuovi sussidi basati sull'indicatore ISEE?. Quali sono le tre proposte di Bernardini per abbassare i costi?. Perché il presidente chiede sostegno anche per gli anziani soli?.? In Breve Costi reali centri estivi mediamente inferiori a 150 euro settimanali.. Buoni Tempo Bello introdotti da Lucia Tanti basati su indicatore Isee.. Proposta di potenziare agevolazioni fiscali e detrazioni per attività minori.. Appello per attività ludico-motorie rivolte alla categoria degli anziani.. Lorenzo Bernardini difende il valore dei centri estivi ad Arezzo contro le polemiche sui costi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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