Ceccarelli | Veneri e Carini si occupino delle bollette Tari raddoppiate che arrivano agli aretini
Fratelli d'Italia ha criticato l'atteggiamento di alcuni esponenti politici, sostenendo che dovrebbero concentrarsi sul problema delle bollette Tari raddoppiate che stanno ricevendo le famiglie di Arezzo. La frase è stata pronunciata in risposta a dichiarazioni di alcuni rappresentanti, con l’obiettivo di sottolineare la necessità di affrontare direttamente l’aumento delle tasse locali. Nessun altro dettaglio o commento è stato fornito sul tema.
“Fa sorridere che Fratelli d'Italia parli di difesa del portafoglio degli aretini proprio mentre migliaia di famiglie stanno ricevendo bollette Tari pesantemente aumentate. Questa non è propaganda elettorale, è la realtà che i cittadini stanno trovando nelle proprie cassette della posta e che. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Segui gli aggiornamenti su Bollette.
Notizie e thread social correlati
Ceccarelli va al secondo turno e rilancia: "La maggioranza degli aretini non ha votato centro destra"Nel quartier generale del Partito Democratico di Arezzo si è svolto lo spoglio dei voti.
Tari 2026: arrivano gli avvisi per l’acconto. Dove si trovano, come e quando pagare, importoAlcuni cittadini hanno già ricevuto o scaricato l’avviso di pagamento dell’acconto della Tari 2026.
Area ex Sacci. Ceccarelli : Veneri certamente distratto e come minimo disinformato sui fattiMi pare che il collega Veneri sia un po' distratto nell’ultimo anno sul tema della Variante del Corsalone e torni a occuparsene solo ora perché si avvicinano le elezioni, facendo affermazioni che ... lanazione.it
Ceccarelli e De Robertis (PD): Sanità toscana ai vertici nazionaliArezzo, 21 agosto 2025 - Ceccarelli e De Robertis (PD): Sanità toscana ai vertici nazionali. Surreale che Veneri attacchi la Regione quando da dieci anni la destra governa Arezzo e da tre l'Italia ... lanazione.it