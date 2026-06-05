Ceccarelli | Veneri e Carini si occupino delle bollette Tari raddoppiate che arrivano agli aretini

Fratelli d'Italia ha criticato l'atteggiamento di alcuni esponenti politici, sostenendo che dovrebbero concentrarsi sul problema delle bollette Tari raddoppiate che stanno ricevendo le famiglie di Arezzo. La frase è stata pronunciata in risposta a dichiarazioni di alcuni rappresentanti, con l’obiettivo di sottolineare la necessità di affrontare direttamente l’aumento delle tasse locali. Nessun altro dettaglio o commento è stato fornito sul tema.

“Fa sorridere che Fratelli d'Italia parli di difesa del portafoglio degli aretini proprio mentre migliaia di famiglie stanno ricevendo bollette Tari pesantemente aumentate. Questa non è propaganda elettorale, è la realtà che i cittadini stanno trovando nelle proprie cassette della posta e che. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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