Cirielli ha negato di aver accettato o di essere stato scelto come vicesindaco, precisando che non ci sono nomine in programma né accordi segreti. Ha affermato che, se avesse voluto ricoprire quel ruolo, si sarebbe candidato ufficialmente. La sua dichiarazione arriva dopo voci di un possibile incarico, che lui stesso smentisce categoricamente. Al momento, non ci sono decisioni o annunci ufficiali riguardo a eventuali nomine politiche nella città.

Tempo di lettura: 2 minuti Nessuna nomina imminente, nessun accordo sottobanco e nessun ruolo già deciso. Italo Cirielli interviene pubblicamente per mettere fine alle indiscrezioni che nelle ultime ore stanno circolando sui social e nelle chat cittadine, dove un messaggio lo indicava come futuro vicesindaco di Cava de’ Tirreni. A corredo della sua presa di posizione, Cirielli ha pubblicato anche l’immagine del messaggio accompagnata da un grande timbro rosso con la scritta “Non vero”, liquidando così quella che definisce una ricostruzione priva di fondamento. “Lo dico con grande serenità: se avessi voluto fare il vicesindaco, mi sarei candidato al Consiglio comunale”, scrive Cirielli, spiegando che la scelta di non candidarsi alle ultime elezioni amministrative è stata dettata da motivazioni lavorative e personali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Cava de’ Tirreni, Cirielli smentisce le voci: “Se avessi voluto fare il vicesindaco mi sarei candidato”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Cava de’ Tirreni, torna “Aspettando la San Lorenzo… con le Scuole”Lunedì 11 maggio 2026, lo stadio “Simonetta Lamberti” di Cava de’ Tirreni ospiterà l’evento “Aspettando la San Lorenzo… con le Scuole”.

Le frasi più belle di Alex Zanardi: «Se non avessi avuto l’incidente in cui ho perso le gambe ora non sarei così felice»Un ex pilota di automobilismo ha descritto un incidente in cui perse le gambe come la più grande opportunità della sua vita.

Temi più discussi: Cava de’ Tirreni, Fratelli d’Italia è il primo partito in città; nel tracollo del Pd l'exploit personale di Narbone; Furti e insicurezza a Cava, Cirielli: Raffaele Giordano un piano concreto per il controllo del territorio; Cava de’ Tirreni, nuovi furti in città: cresce la richiesta di sicurezza.

Hai salvato un nuovo articoloI risultati definitivi per le elezioni regionali in Campania del 2025 nel Comune di Cava de' Tirreni sono stati resi noti. Edmondo Cirielli si posiziona in testa con il 49,7% dei voti, con il supporto ... corriere.it

Incendio a Cava de Tirreni, fuochi d'artificio per la festa: a fuoco Monte CastelloUna sola batteria di fuochi pirotecnici e un focolaio accesosi in una zona non raggiungibile a piedi. Tanto è bastato, assieme ad un vento rivelatosi killer, ad alimentare un vasto incendio sulle ... ilmattino.it