Catania Summer Fest 2026 pubblicato l' avviso per spettacoli e iniziative culturali | candidature entro il 15 giugno
È stato pubblicato un avviso pubblico sul sito del Comune di Catania per raccogliere proposte di spettacoli e iniziative culturali da inserire nel programma del Summer Fest 2026. Le candidature devono essere inviate entro il 15 giugno. L'iniziativa mira a raccogliere eventi e manifestazioni che possano essere parte del cartellone di quest'edizione estiva. Non sono stati forniti dettagli sui criteri di selezione o sui requisiti specifici per le proposte.
È online sul sito istituzionale del Comune di Catania l’avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse finalizzate alla realizzazione di spettacoli e iniziative culturali da inserire nel cartellone del "Catania Summer Fest 2026 - Cultura & Spettacoli".La rassegna estiva, promossa. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
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