Catania Summer Fest 2026 pubblicato l' avviso per spettacoli e iniziative culturali | candidature entro il 15 giugno

Notizia in breve

È stato pubblicato un avviso pubblico sul sito del Comune di Catania per raccogliere proposte di spettacoli e iniziative culturali da inserire nel programma del Summer Fest 2026. Le candidature devono essere inviate entro il 15 giugno. L'iniziativa mira a raccogliere eventi e manifestazioni che possano essere parte del cartellone di quest'edizione estiva. Non sono stati forniti dettagli sui criteri di selezione o sui requisiti specifici per le proposte.