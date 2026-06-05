Caso Garlasco parla Marco Poggi | Accusa di aver ucciso Chiara non andrà più via

Dopo una nuova inchiesta sul caso Garlasco, Marco Poggi ha commentato dicendo che l’accusa di aver ucciso Chiara non verrà abbandonata. Ha aggiunto di essere rimasto un po’ dispiaciuto e ha affermato di comprendere le intercettazioni relative al suo caso, trovando naturale che siano state fatte. Non sono stati forniti dettagli sulle nuove indagini o sui motivi di dispiacere.

(Adnkronos) – Dopo la nuova inchiesta sul caso Garlasco, "siamo rimasti un po’ dispiaciuti. Posso capire le intercettazioni nel mio caso, avrei trovato più strano il contrario. Dispiace che fossero coinvolti i miei, a loro si potevano evitare. In generale, di questa indagine, ci ha amareggiato essere tenuti sempre da parte, quasi come se non. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Caso Garlasco: Marco Poggi parla a Quarto Grado

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