Caso Centrone-Alberizia paradosso Bengasi | l’Italia sta finanziando il carceriere dei suoi cittadini

In una caserma di Bengasi, Domenico Centrone e Leonarda “Dina” Alberizia hanno ricevuto il permesso di fare una doccia e cambiare abito. L’Italia sta finanziando questa struttura, considerata il luogo di detenzione dei due cittadini italiani. La notizia si concentra sul fatto che il governo ha destinato fondi per questa presenza. Nessuna informazione è fornita su eventuali accuse o procedimenti legali contro i due.

In una caserma della polizia di Bengasi, Domenico Centrone e Leonarda “Dina” Alberizia hanno ottenuto il permesso di farsi una doccia e cambiarsi d’abito. Lo ha negoziato il console generale Filippo Colombo durante la prima visita, la sera del 27 maggio 2026. Lui ha 33 anni e insegna a Molfetta, lei ne ha 67 ed è stata per trent’anni educatrice dei servizi del Comune di Torino. Per le autorità della Cirenaica sono due clandestini, fermati con l’accusa di ingresso illegale. La stessa Bengasi è il posto dove l’Italia sta per aprire un centro di coordinamento dei soccorsi in mare, finanziato con fondi europei. Lo aveva scritto a gennaio il quotidiano tedesco nd, lo conferma l’inchiesta di IrpiMedia del 3 giugno sul nuovo accordo tecnico della missione Eunavfor Med Irini, reso pubblico il 28 maggio dall’ong britannica Statewatch. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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