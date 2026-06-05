Notizia in breve

A Moncalieri, nel Torinese, si sono svolte le celebrazioni per il 212esimo anniversario dell’Arma dei Carabinieri. Durante l’evento, è stato eseguito l’inno di Mameli e si è svolta una sfilata dei militari in alta uniforme. La manifestazione ha coinvolto le forze dell’ordine locali e ha visto la partecipazione di cittadini e autorità. La cerimonia si è conclusa senza incidenti.