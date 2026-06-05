Carabinieri le celebrazioni a Moncalieri per il 212esimo anniversario dell'Arma
A Moncalieri, nel Torinese, si sono svolte le celebrazioni per il 212esimo anniversario dell’Arma dei Carabinieri. Durante l’evento, è stato eseguito l’inno di Mameli e si è svolta una sfilata dei militari in alta uniforme. La manifestazione ha coinvolto le forze dell’ordine locali e ha visto la partecipazione di cittadini e autorità. La cerimonia si è conclusa senza incidenti.
Si è tenuta anche a Moncalieri, nel Torinese, la celebrazione per il 212esimo anniversario dell’Arma dei Carabinieri, con l’inno di Mameli e la sfilata dei militari in alta uniforme. Questo articolo Carabinieri, le celebrazioni a Moncalieri per il 212esimo anniversario dell'Arma proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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