Carabinieri in festa | Camminiamo a testa alta

Da leccotoday.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il colonnello Nicola Melidonis ha letto cinque nomi, subito dopo aver aperto la cerimonia dei carabinieri, prima di altri discorsi o comunicazioni ufficiali. La scena si è svolta in un contesto di celebrazione, con le forze dell’ordine presenti in divisa e in piedi. La lettura dei nomi ha segnato l’inizio dell’evento, che ha visto i partecipanti ascoltare con attenzione e rispetto.

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Il colonnello Nicola Melidonis ha pronunciato cinque nomi prima di qualunque altro. Prima dei numeri operativi, prima dei saluti istituzionali, prima dei riconoscimenti. Cinque carabinieri morti nell'adempimento del dovere nell'ultimo anno: è da lì che ha voluto cominciare il comandante. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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