Carabinieri in festa | Camminiamo a testa alta

Il colonnello Nicola Melidonis ha letto cinque nomi, subito dopo aver aperto la cerimonia dei carabinieri, prima di altri discorsi o comunicazioni ufficiali. La scena si è svolta in un contesto di celebrazione, con le forze dell’ordine presenti in divisa e in piedi. La lettura dei nomi ha segnato l’inizio dell’evento, che ha visto i partecipanti ascoltare con attenzione e rispetto.

Il colonnello Nicola Melidonis ha pronunciato cinque nomi prima di qualunque altro. Prima dei numeri operativi, prima dei saluti istituzionali, prima dei riconoscimenti. Cinque carabinieri morti nell'adempimento del dovere nell'ultimo anno: è da lì che ha voluto cominciare il comandante. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Giuramento degli Allievi Marescialli Carabinieri del 15° Corso Triennale

Notizie e thread social correlati

Azzurra a testa alta. E ora c’è il recuperoL’Azzurra ha vinto con un punteggio di 21-9 contro il Gryphus Perugia, che si trova in fondo alla classifica nel capoluogo umbro.

Atletico Ascoli, Seccardini: "Usciamo a testa alta"L’allenatore dell’Atletico Ascoli, Simone Seccardini, ha trascorso alcuni minuti in più nello spogliatoio prima di entrare nella sala stampa dello...

L'Arma dei Carabinieri festeggia a Reggio Calabria il 212mo dalla fondazioneLe istituzioni non sono entità astratte: camminano sulle gambe delle donne e degli uomini che le servono. Crescono grazie al loro esempio e conquistano rispetto e fiducia dei cittadini attraverso il ... ansa.it

Festa dei Carabinieri, Crosetto: ‘Scegliere Reggio ha un significato profondo’Un discorso altamente emotivo, che ha unito il senso del dovere, il ricordo del sacrificio e l’omaggio ad una terra difficile ma straordinaria. Sul Lungomare Falcomatà, in occasione del 212° annuale ... citynow.it