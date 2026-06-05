Carabinieri | aumentano interventi e arresti diminuiscono gli uomini a disposizione

Oggi a Sondrio si è celebrato il 212° anniversario dell'Arma dei Carabinieri con una cerimonia spostata dalla caserma alla sala Succetti di Confartigianato a causa delle condizioni meteo. Negli ultimi mesi, gli interventi delle forze dell’ordine sono aumentati, così come gli arresti. Tuttavia, si registra una diminuzione del numero di uomini disponibili per le operazioni.

Anche a Sondrio è stata celebrata nel pomeriggio odierno la festa per il 212° anniversario di fondazione dell'Arma dei carabinieri con la cerimonia spostata, viste le incerte previsioni meteo, dalla Caserma “Alessi” alla sala Succetti di Confartigianato Imprese.I discorsi ufficialiDavanti a. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

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Carabinieri Caserta Operazione Arresti Clan Casalesi 30mar

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