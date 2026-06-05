Carabinieri a Avellino | 212 anni tra lotta alle mafie e tutela sociale

Da ameve.eu 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I carabinieri di Avellino hanno svolto un'operazione che ha portato all'arresto di alcuni latitanti del Nuovo Clan Partenio. Nel corso delle indagini, sono state identificate e denunciate diverse persone per truffe ai danni di anziani, con un aumento di casi nell’ultimo anno. L’attività ha visto i militari impegnati sia nella lotta alle organizzazioni criminali sia nella tutela della sicurezza sociale. Sono stati sequestrati anche beni appartenenti a soggetti coinvolti in attività illecite.

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Quante truffe hanno colpito gli anziani irpini nell'ultimo anno?. Come sono stati arrestati i latitanti del Nuovo Clan Partenio?. Quali nuovi metodi criminali stanno colpendo gli sportelli ATM locali?. Chi ha aiutato i Carabinieri a rintracciare i responsabili di un reato?.? In Breve Arresti in Tunisia di un latitante del Nuovo Clan Partenio per estorsione.. 6 arresti per traffico di stupefacenti coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia.. 109 truffe agli anziani e 250 interventi per emergenze Codici Rossi gestiti.. 5 indagati per furti agli ATM con tecnica della marmotta ad Avellino.. Il 212° anniversario dell’Arma a Avellino tra celebrazioni istituzionali e bilancio operativo sul territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Avellino - LArma dei Carabinieri celebra il 212° Anniversario della Fondazione

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