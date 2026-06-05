Carabinieri a Avellino | 212 anni tra lotta alle mafie e tutela sociale

Notizia in breve

I carabinieri di Avellino hanno svolto un'operazione che ha portato all'arresto di alcuni latitanti del Nuovo Clan Partenio. Nel corso delle indagini, sono state identificate e denunciate diverse persone per truffe ai danni di anziani, con un aumento di casi nell’ultimo anno. L’attività ha visto i militari impegnati sia nella lotta alle organizzazioni criminali sia nella tutela della sicurezza sociale. Sono stati sequestrati anche beni appartenenti a soggetti coinvolti in attività illecite.